L'annuncio di Nadia Toffa: "A settembre tornerò in televisione"

Una bella notizia, per tutti i suoi fan e non solo: Nadia Toffa tornerà presto in televisione. La showgirl bresciana l'ha annunciato sul suo profilo Instagram: “Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene”. Per lei sicuramente una piccola grande rivincita, dopo tanti mesi di assenza dal piccolo schermo.

Non va infatti dimenticata la sua difficile battaglia contro il cancro, che proprio lei aveva svelato e raccontato: si era sentita male a dicembre, in un hotel di Trieste, era stata ricoverata d'urgenza. Poi è stata operata, e a seguire le cure, la chemioterapia e la radioterapia.

Era già tornata in televisione, dalle “sue” Iene. Ma aveva dovuto nuovamente rinunciare (nell'aprile scorso) perché lei stessa si era definita “un po' provata dalle cure". Da qualche settimana è tornata a chiacchierare con i fan attraverso i social network.

Tante fotografie e tanti sorrisi: memorabili anche le sue “corna”, pubblicate su Instagram quando in rete girava la bufala sulla sua morte. “Instagram funziona anche dall'aldilà”, aveva scritto. Il suo ultimo scatto: foulard di seta giallo, anzi fluo, cappellino in testa e ancora un sorriso. Pronta per una #cenetta, poi le vacanze, a settembre in televisione. Bentornata Nadia.