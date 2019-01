Montisola candidata "European best destination 2019"

Sono in corso di svolgimento le votazioni per decretare la 'European best destination' del 2019. Possono partecipare tutti gli utenti del web, fino al 5 febbraio, attraverso i siti www.europeanbestdestinations.com e www.vote.ebdest.in

Tra le 20 destinazioni meritevoli di una visita quest'anno è stata inclusa anche Monte Isola, unica rappresentante lombarda. La splendida località del Sebino è in competizione con colossi del calibro di Firenze, Atene, Parigi, Budapest e Londra.

La candidatura, presentata ufficialmente pochi giorni fa dall'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, è stata sottoscritta anche dall'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi: "Ho votato per Monte Isola come 'European best destination del 2019' e invito chiunque abbia a cuore il nostro territorio a fare altrettanto. Una buona performance in termini di voti aumenterebbe la visibilità internazionale di questa meravigliosa località, con ricadute positive per tutto il Sebino e per il sistema lombardo in generale".

"Da parte nostra l'impegno per la valorizzazione del Sebino, e di Monte Isola in particolare, non è mai venuto meno. Abbiamo anzi messo in campo iniziative per incrementare lo sviluppo turistico del lago dopo il grande successo di 'The Floating Piers'. Recentemente, per esempio, abbiamo stanziato 7,1 milioni di euro per rinnovare la flotta di navigazione".