"Montisola è un posto bellissimo": il video di Andrea Pirlo diventa virale

La gara è agli sgoccioli: allo scoccare della mezzanotte di martedì chiuderà il contest per eleggere la miglior destinazione europea del 2019. Solo allora si saprà se la nostrana Montisola è riuscita a sbaragliare l’agguerrita concorrenza di colossi come Atene, Londra, Parigi e Firenze.

Nel serratissimo rush finale anche vip e calciatori sono scesi in campo per sostenere la candidatura della perla del Lago d’Iseo. Sulle pagine Facebook delle star bresciane si susseguono gli appelli per convincere fan e follower ad andare al sito europeanbestdestinations.com e cliccare sull’immagine di Montisola.

In prima fila Andrea Pirlo : “È un posto bellissimo, vicino a Brescia, in lizza per diventare miglior destinazione europea 2019. Da buon bresciano ho deciso di chiedervi un piccolo aiuto per sostenere la sua candidatura con il vostro voto e quello dei vostri amici. Vi assicuro che è meraviglioso” si legge sulla pagina Facebook dell’ex centrocampista di Flero. Post virale: quasi 50mila visualizzazioni e 2477 like .

Dopo Omar Pedrini, anche Francesco Renga fa il tifo, dal palco dell’Ariston di Sanremo dov'è impegnato in questi giorni, per l’isola lacustre più grande d’Europa e su Facebook esorta tutti a votarla. Non potevano mancare gli appelli social di Fabio Volo e Vincenzo Regis.

Consensi e inviti a far diventare Montisola la regina delle destinazioni europee anche da vip non Bresciani: Cristiano Militello, l’Inviato sui campi da calcio di Striscia la Notizia ricorda le bellezze, culinarie e paesaggistiche, dell’isola del Sebino: “L’occhio gode: puoi mangiare il salame, vedere le reti, andare in barca… Ma anche se non vuoi fare niente, Montisola è già bella così”.

Dulcis in fundo, anche il vicepremier Matteo Salvini si è schierato a favore dell’isola bresciana, resa celebre in tutto il mondo dal ponte di Christo.