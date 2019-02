Migliori destinazioni europee 2019: Montisola sfiora l'impresa e sale sul podio

Meglio una gita a Montisola che un viaggio a Parigi, Londra, Berlino o ad Atene. A stabilirlo è la classifica finale del concorso European Best Destination 2019: l'isola del Sebino ha battuto, e di gran lunga, le capitali europee ed è perfino salita sul podio, conquistando la medaglia di Bronzo. La vittoria è andata a Budapest, che ha conquistato solo 6000 mila voti in più rispetto alla località del Bresciano resa celebre in tutto il mondo dall'opera 'The Floating Piers' di Christo. Seconda piazza per Braga, cittadina del Portogallo.

Un risultato più che soddisfacente per l'isola verde che si affaccia sul blu del lago d'Iseo e che conta meno 2000 abitanti: in tutto si è accaparrata ben 56.024 voti, battendo nettamente l'altra destinazione italiana in lizza, nientepopodimeno che Firenze. La culla del Rinascimento italiano ha chiuso in 15esima posizione, davanti a Parigi e Berlino,

Un successo che si deve soprattutto all'ottimo lavoro di marketing e promozione svolto dall'amministrazione comunale di Montisola: per sostenere la candidatura dell'isola lacustre più grande d'Europa diversi volti noti del mondo dello spettacolo avevano esortato- tramite Facebook- i loro fan a votarla. Da Andrea Pirlo a Francesco Renga, passando per Omar Pedrini, Vincenzo Regis e Cristiano Militello. Vip nostrani e non hanno pubblicato sui loro profili social foto e video di Montisola, elogiandone le bellezze paesaggistiche e gastronomiche.