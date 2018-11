Un quartiere sotto scacco: in una sola strada trenta furti in dieci mesi

Mompiano sotto scacco, assediata dai ladri (e ormai da quasi un anno): lo hanno raccontato ancora una volta i cittadini, i residenti che hanno partecipato l'altra sera all'assemblea del Consiglio di quartiere. Occasione per avanzare richieste precise alla Loggia e alla forze dell'ordine: un nuovo impianto di videosorveglianza, più uomini e mezzi a presidiare la zona.

In sala era presente anche Roberto Novelli, il comandante della Polizia Locale cittadina: da qualche giorno sono già state raddoppiate le presenze delle forze dell'ordine, a seguito della riunione del Comitato della sicurezza che coinvolge, oltre alla Prefettura e alla Loggia, anche i vertici di Polizia di Stato e Carabinieri.

Una situazione allarmante, hanno proseguito i residenti in assemblea, capitanati da Riccardo Crea, presidente del Cdq, e Maria Tempera, portavoce degli abitanti esasperati. A parlare sono i numeri, spiegano: in Via Valotti, epicentro dell'emergenza furti, si sarebbero registrate almeno 30 effrazioni dall'inizio dell'anno, in poco più di dieci mesi.

L'emergenza raccontata

Una situazione che si sarebbe placata da un mesetto, ma solo in Via Valotti: i ladri infatti si sono trasferiti solo di poche centinaia di metri, se non addirittura di poche decine. Nelle ultime settimane si sarebbero infatti registrate nuove “incursioni” in Via Maternini e Via Salvemini.

“Ci sentiamo imprigionati in casa”, hanno ribadito i residenti. Molti raccontano di aver speso migliaia di euro in impianti d'allarme, altri hanno investito i loro risparmi in porte blindate e inferriate alle finestre. Adesso tutto il quartiere chiede l'intervento delle istituzioni. Il comandante Novelli ha comunque ricordato che l'attività investigativa è già in atto: i ladri in azione potrebbero far parte di varie bande di professionisti dell'Est Europa.