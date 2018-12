Dopo il concorso, ecco il calendario: quattro bresciane a "Miss Nonna"

Orgoglio bresciano nel nuovo calendario di “Miss Nonna”, spin-off del celebre concorso che tra l'altro nel 2018 ha incoronato proprio una nonna bresciana, la giovanissima Marzia Saponi di Gavardo. Casalinga di 47 anni, ha tre figli (Manuel, Samantha e Cristian) e pure un nipotino, il piccolo Simone che ha da poco compiuto il suo primo anno di età.

Ovviamente non poteva mancare nel calendario che celebra il concorso: insieme a lei, mese dopo mese, ci sono altre quattro nonne bresciane. Il nuovo calendario è stato presentato solo pochi giorni fa a Telgate: dodici scatti per dodici mesi che celebrano le protagoniste dell'ultima edizione di Miss Nonna, il concorso nato nel 2005 quando in Parlamento venne istituita la “Festa dei nonni”. E' il primo concorso nazionale di bellezza (e non solo) dedicato alle nonne.

Le nonne bresciane

Oltre a Marzia Saponi, che oltre al mese di giugno (nella foto) si è meritata anche la copertina, il calendario di “Miss Nonna” raccoglie gli scatti di Catalina Miora Georgescu, di origini rumene ma residente a Rodengo Saiano, vincitrice della fascia Miss Nonna Fashion. E' mamma di due figli, e nonna della piccola Mia, che ha tre anni.

Insieme a lei anche Renza Begnoni di Desenzano del Garda: ha 62 anni e due figli, con tre nipotini già grandicelli (tra i 7 e gli 11 anni). Si è meritata un posto nel calendario dopo aver vinto il premio di Miss Nonna Glamour. L'ultima nonna bresciana nel calendario ha 82 anni, vincitrice di Miss Nonna Eleganza: abita a Palazzolo sull'Oglio, mamma di Monica e nonna di Eleonora, che già 20 anni.