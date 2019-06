Rai 2: il successo di Miriam, sul podio nella finalissima di The Voice

Come 12 mesi fa, il terzo gradino del podio di 'The Voice of Italy' parla bresciano. La 22enne Miriam Ayana ha infatti chiuso il talent show, andato in oda su Rai2, con un soddisfacente terzo posto (la vittoira è andata alla 16enne di Salerno Carmen Pierri, seconda Carolina Lawrence).

Nata 22 anni fa a Desenzano da madre Lonatese e padre napoletano, Miriam è stata la prima a mettersi alla prova, dopo l'esibizione corale con i Planet Funk. La 22enne ha strabiliato pubblico e giuria nel duetto con la rapper statunitense Lizzo, che di lei ha detto: "È già una star e ha la voce". Poi la cover di 'Get Busy' di Sean Paul e l'inedito "Amazzonia" con il quale si era presentata alle 'blind audition' del talent condotto da Simona Ventura.

Chi è Miriam

Registrata all'anagrafe come Miriam Di Criscio, la 22enne è cresciuta a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano, ma da qualche anno vive a Milano con il fidanzato. Il suo nome d'arte - Ayaba - è un termine che proviene dalla lingua degli Yoruba, e significa letteralmente Regina. Fin da piccola è infatti stata affascinata dalla cultura africana, indiana e asiatica.

Cresciuta a Castiglione Delle Stiviere, si è poi trasferita a Milano per approfondire gli studi musicali: ha iniziato ad esibirsi per strada e a prodursi i suoi primi singoli inediti. Solo lo scorso anno ha rilasciato il suo primo EP 'Se La Trap Fosse Acustica', proponendo alcune cover di Sfera Ebbasta e di Ghali, per poi pubblicare il primo singolo inedito 'Sola'.