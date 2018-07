Clienti speciali in gelateria: selfie indimenticabile con la Hunziker

Clienti più che speciali, senza ombra di dubbio: Michelle Hunziker e il marito Tommaso Trussardi sono stati avvistati sabato pomeriggio alla gelateria Ice Cream di Via XXIV Maggio a Gargnano. “Sono stati gentilissimi”, scrive su Facebook Serena Mazza, la figlia della titolare: “Sono davvero una gran bella coppia”, ha poi aggiunto.

La notizie è diventata subito virale, e non poteva che essere così: decine di like e tantissimi commenti sulla pagina ufficiale della gelateria, che poco dopo le 15 ha pubblicato l’immancabile foto ricordo, che ritrae appunto la giovane e sorridente Serena di fianco alla bella Michelle.

Non è la prima volta, di certo non sarà l’ultima: la coppia Hunziker-Trussardi da tempo ha comprato casa a Gaino, frazione di Toscolano Maderno, e la showgirl era già stata fotografata a Gargnano mentre faceva shopping. Per non parlare delle sue visite in spa. Adesso manca solo un bel tuffo al lago.