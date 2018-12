Gemelli bresciani spopolano a 'The Wall': vincono 14mila euro

Si sono portati a casa 14.131 euro, ma potevano vincere molto di più. Tra i protagonisti di 'The Wall' - il quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti- anche due fratelli gemelli bresciani: Michele e Luca Izzo. I due 25enni di Roè Volciano hanno partecipato alla puntata di venerdì, sfidando il famoso muro televisivo.

È andata bene, ma non benissimo: nella parte finale dello show Michele ha accettato la somma proposta dai giudici - 14.131 mila euro. Chiuso in una stanza dietro al muro, senza sapere come era andata la gara in studio, è stato inviato a firmare un contratto con la cifra sopra citata. Un importo molto inferiore a quello accumulato in totale durante il gioco dal fratello: oltre 129 mila euro.

Non sono comunque rimasti a bocca asciutta e il bottino conquistato in tv - hanno spiegato i due gemelli- servirà per avviare una start up nel campo della cardiochirurgia.