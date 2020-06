Ex maestra di scuola elementare: "Dopo i film porno, adesso mi do alla musica"

Ormai quasi 20 anni fa aveva mollato la sua carriera da insegnante (precaria) per dedicarsi in tutto e per tutto alla pornografia: ha girato qualche pellicola di successo come “Tradimenti all'italiana” e “Da maestrina a pornodiva”, insomma quanto basta per meritarsi l'appellativo di “Maestrina a luci rosse”. Tra alti e bassi la sua carriera è proseguita tra locali, come sexy-star, e collaborazioni, come Andrea Diprè o Alex Magni, considerato il re del porno casalingo.

Ex maestra elementare, oggi pornostar

Ma adesso per Melissa Falko, come dice lei stessa, è arrivata la svolta: l'ex maestra elementare originaria di Verdello, provincia di Bergamo, è tornata in pista con una nuova avventura musicale. Ha già pubblicato il singolo “Desert Rain”, presto uscirà il suo primo album con alcune cover degli anni '70 e '80 e brani inediti.

“Il cd sarà corredato da un album di mie foto erotiche – spiega Melissa Falko – e il singolo Desert Rain sarà anche video, ma in due versioni: una soft da postare su Youtube e da trasmettere in tv, e una versione erotica, forse hard da postare su tutti i più famosi siti porno del mondo”.

Un doppio video per i fan (soft e hard)

Il video sarà girato in parte sul lago d'Iseo: è qui che Melissa avrebbe incontrato il produttore che l'ha voluta lanciare nel mondo della musica. Una carriera tutta nuova, ma senza scordare il passato. “In autunno, virus permettendo – continua Falko – uscirò con uno spettacolo legato al mio disco, anche questo in due versioni: la prima soft-sexy con due bellissime ballerine, per discoteche e feste in piazza, e uno hard dove da sola o con una partner, per locali come lap dance, night e club privé”.

Nello stesso periodo dovrebbe partire anche un nuovo programma televisivo, “Proposta in..decente”, in cui l'ex maestra oggi pornostar sarà la protagonista con interviste e servizi su personaggi famosi e non sul tema della sessualità. Non si escluda possa essere trasmessa anche su qualche emittente locale bresciana.