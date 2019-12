Un bresciano al Festival di Sanremo: ha 25 anni e insegna alle elementari

Il cantautore bresciano Matteo Faustini sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo, categoria Nuove proposte: salirà sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. E' lui il vincitore, insieme al duo composto da Gabriella Martinelli e Lula, del contest di Area Sanremo, il talent-accademia che raccoglie il meglio delle proposte giovanili italiane, e consente due accessi (come delle “wild-card”) per partecipare al celebre Festival canoro.

Classe 1994, Faustini ha partecipato con la canzone “Nel bene e nel male”: un pezzo inedito, ma non il primo del repertorio del giovane cantautore. Le sue esibizioni nel lungo cammino fino alla finale hanno conquistato i giudici: al momento della nomina, in occasione della finalissima di sabato, con aria stupefatta si è lasciato andare a un abbraccio liberatorio al conduttore Amadeus.

Le parole di Matteo poco dopo la bella notizia

“Ho sempre amato la musica, poi sono cresciuto e spesso l'ho odiata – ha scritto Matteo su Facebook a poche ore dalla notizia – Come tutti ho ricevuto tante porte in faccia, allora ne ho aperte di più. Adesso ho bisogno di ringraziare: grazie a tutti i musicisti, truccatori, parrucchieri, sarti, giudici, conduttori, amici, colleghi, artisti, staff, a chi lavorava dietro le quinte, grazie alla Rai.. un sogno. Grazie al mio team che ha sostenuto la mia musica. Grazie per ogni sorriso che avete regalato”.

Nota curiosa: il giovane Matteo è un insegnante di scuola elementare. Lavora a Cologne, per l'Istituto comprensivo del Monte Orfano: ai bambini della primaria insegna ovviamente musica, ma anche educazione motoria. Tutti a scuola, alunni e insegnanti, hanno atteso con ansia il risultato della finalissima. E' andata bene, benissimo: sono tutti pronti a festeggiarlo, al suo ritorno.