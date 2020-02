Un bresciano a Sanremo: per il maestro Matteo è già arrivato il primo premio

Perché Sanremo è Sanremo: checché se ne dica, in questi giorni sarà inevitabilmente un trend topic del dibattito italiano. Si parte martedì sera, il gran finale come di consueto cadrà di sabato: tra big e volti noti, anche d'annata, giovani leve e nuove proposte, lo spettacolo anche quest'anno pare garantito. Così come le polemiche.

Ci sarà tempo per approfondire, e per discutere. Nel frattempo però c'è già una buona notizia per i tifosi bresciani: vi ricordate di Matteo Faustini, il giovane maestro elementare di Cologne (ha 25 anni) che è in corsa nella categoria delle “nuove proposte” con il brano “Nel bene e nel male”, tra i vincitori del contest Area Sanremo.

Il Premio Lunezia per le “nuove proposte”

Comunque andrà, il buon Faustini un premio l'ha già vinto: è stato consacrato, proprio in queste ore, del celebre “Premio Lunezia”, il riconoscimento che si dice “impegnato nella valorizzazione musicale-letteraria delle canzoni italiane” e che dal 2001, appunto, premia anche le canzoni delle “nuove proposte” di Sanremo.

Della serie, chi ben comincia: bravo Matteo. La conferma del premio è arrivata direttamnete dal Comitato d'ascolto coordinato da Loredana D'Anghera: nella canzone di Faustini, si legge nelle motivazioni, “l'alternanza con il recitato è in equilibrio con il crescendo della canzone”. L'abbiamo già detto, fa niente: bravo.