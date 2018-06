Un amore così grande: Anna e Costante insieme da 70 anni

Un amore così grande (e un matrimonio da record): Costante Stanga e Anna Marchetti (da Bettole di Buffalora) hanno celebrato proprio in questi giorni i loro primi 70 anni di matrimonio, che nella simbologia tradizionale sono già “Nozze di ferro”. Complimenti davvero per la loro longevità, amorosa e non solo: Costante infatti è classe 1920, la sua fedelissima moglie è del 1924. Immancabile la fotografia di rito, e altrettanto immancabile l'abbraccio di figli, nipoti, ai tanti parenti e amici