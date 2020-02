Fiori d'arancio (gardesani) per gli attori Dino Abbrescia e Susy Laude

Fiori d'arancio a Salò, dal municipio al lungolago, per l'attore Dino Abbrescia e la sua bella Susy Laude, anche lei attrice e dalle origini proprio salodiane, dove è nata e cresciuta. I due da tempo abitano insieme sul Garda. Una sfilata di vip inedita, o quasi, per i lidi gardesani: insieme ai due attori, infatti, sono stati avvistati la conduttrice Victoria Cabello, damigella d'onore di Laude, e poi Rosita Celentano, Piefrancesco Favino solo per citarne alcuni.

La festa sul lungolago di Salò

Come scrive il Giornale di Brescia, la festa è cominciata dalla Sala dei provveditori del municipio, con almeno 200 invitati, dove Susy e Dino sono convolati a nozze con rito civile, officiato dalla responsabile dell'Ufficio anagrafe Francesca Zambarda, attrezzata con immancabile fascia tricolore.

Applausi e sorrisi, le foto di rito sul lungolago, la passeggiata di sposini novelli e invitati vip fino all'Osteria dell'Orologio, storico locale salodiano che ha preparato il desco nuziale proponenti anche vari piatti della tradizione bresciana, tra cui un apprezzatissimo spiedo.

Dino Abbrescia e Susy Laude

Classe 1966 e originario di Bari, Dino Abbrescia ha cominciato la sua carriera recitando in teatro, prima di approdare al cinema e in televisione. Tra i suoi film più celebri ricordiamo Ospiti, di Matteo Garrone, e Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone. In queste settimane prosegue il suo tour italiano insieme alla sua Susy, nata a Salò nel 1976, che è la regista dello spettacolo teatrale “Raccondino”. Anche Laude è partita dal teatro, come cinema e televisione: ha conosciuto Abbrescia sul set del film La scelta di Laura, e insieme hanno avuto un figlio (il piccolo Nico). Alcune delle sue apparizioni più recenti: Metti la nonna in freezer, del 2018, Compromessi sposi e Gli uomini d'oro (entrambi del 2019).