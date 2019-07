Scooter in mare per una scommessa da 2.000 euro, denunciato Mario Balotelli

La vicenda è così virale che perfino il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto per commentarla: “Un gioco da cretini. Io li avrei arrestati”. Si riferisce alla recentissima bravata di Mario Balotelli, l’ex centravanti di Inter, Milan e della Nazionale che in queste ultime settimane era stato pure accostato al Brescia fresco di Serie A.

Calciomercato a parte, tutti (o quasi) hanno visto quel che è successo: postato su Instagram direttamente dal “Balo”, che poi l’ha fatto rimuovere, ma ormai viralizzato e rimbalzato sui social e in televisione.

Nella pratica, Balotelli avrebbe scommesso 2000 euro con il suo amico Castello Buonocore, titolare di un bar a Napoli, che mai si sarebbe buttato nel mare con il motorino. E invece Buonocore l’ha fatto, in mutande e con le scarpe da ginnastica ai piedi.

Risate e applausi, ma per poco: la circostanza è costata una denuncia a entrambi, già notificata dalla Polizia locale di Napoli che si sta occupando delle indagini. Balotelli, in particolare, è indagato in stato di libertà per istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d’azzardo.