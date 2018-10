Mario Bozzoli: svolta nelle indagini, a tre anni dalla scomparsa

Ancora pochi giorni e saranno passati già tre anni dalla scomparsa di Mario Bozzoli, l'imprenditore di Marcheno di cui non si hanno più notizie (e tracce) certe dall'8 ottobre del 2015. Ma è proprio a margine della triste ricorrenza che dalle indagini sarebbe emersa una svolta: come scrive il Giornale di Brescia, sarebbero stati rilevati nuovi indizi relativi soprattutto all'attribuzione delle varie e singole responsabilità delle persone oggetto di indagine.

E' bene ricordare che sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati, con ipotesi di reato di omicidio volontario e distruzione di cadavere: Alex e Giacomo Bozzoli, rispettivamente 40 e 33 anni, nipoti dell'imprenditore scomparso, e gli operai Aboagye Akwasi, 48 anni e noto come Abu, e il 40enne Oscar Maggi.

Il proseguire delle indagini avrebbe permesso di ricostruire un pezzo alla volta quelli che sarebbero stati i ruoli e le responsabilità degli “attori”, di coloro che a detta degli inquirenti sarebbero coinvolti in quello che rimane uno dei misteri irrisolti più intricati che la storia recente (italiana e non solo) ricordi.

Il giallo della scomparsa

Sono passati quasi tre anni, quel giorno ormai era quasi buio. Bozzoli aveva telefonato alla moglie poco dopo le 19, dicendole che sarebbe tornato a casa a breve: e invece a casa non ci è mai arrivato. Le indagini hanno seguito varie piste: l'ipotesi che fosse stato fatto sparire in un forno della Fonderia di Marcheno, ma che non ha trovato riscontro, la possibilità che fosse stato allontanato dalla fabbrica a bordo di un camion a poche ore dal suo ultimo “avvistamento”. Nel mezzo anche la morte di Giuseppe Ghirardini, l'operaio che venne trovato avvelenato a quasi un centinaio di chilometri da casa. Un mistero senza fine, ancora irrisolto.