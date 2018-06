Maltempo: tromba d'aria e grandine, in provincia si contano i danni

Una nuova (ma annunciata) ondata di maltempo colpisce il Bresciano: in lungo e in largo, dalle valli ai laghi, cielo grigio, tanta pioggia e soprattutto temperature in picchiata, venerdì mattina si sono registrate al di sotto dei 15 gradi.

Una tregua d'estate, che (forse) ci aveva fatto già abituare troppo bene. In serata ci sono stati anche dei “picchi” di perturbazione, in particolare nella Bassa Bresciana e in Franciacorta. Siamo al lavoro per raccogliere le ultime segnalazioni.

Pioggia e grandine nella Bassa, dove pure è stata avvistata una tromba d'aria (a Dello). Ma tanta acqua (e vento) anche in Franciacorta, e allagamenti diffusi, rami spezzati e alberi caduti. Non sono mancati i problemi anche in alcune zone della città.

La situazione dovrebbe comunque migliorare già nel primo pomeriggio. A Brescia sono attesi piogge e temporali almeno fino alle 14, ma le temperature sono il lieve rialzo. Prime schiarite nel pomeriggio, temperature vicino ai 22 gradi verso le 17, poi di nuovo un po' di pioggia dopo le 20. La notte sarà serena, e sabato tornerà il sole.