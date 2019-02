Attenti al lupo: fotografato sul ciglio della strada, paura sui social (e non solo)

Attenti al lupo? Domanda lecita, a seguito della pubblicazione (sulla pagina della Polizia Provinciale di Brescia) della fotografia che a quanto pare inquadra un lupo, solitario, che passeggia sui campi innevati a poche decine di metri dalla strada, e sullo sfondo la maestosità delle montagne e dei boschi della Valcamonica.

“Si cercano riscontri alla fotografia di un cittadino”, scrive la Provinciale su Facebook. E con il passare delle ore è davvero salita la febbre: lo scatto è alquanto lontano, e dunque nemmeno troppo nitido. A prima vista potrebbe davvero sembrare un lupo selvatico, di quelli che in valle sicuramente ci sono (lo testimoniano le varie tracce recuperate nel tempo). Ma che è davvero difficile vedere da vicino.

Lunghi attimi di paura condivisa, sui social e non solo, tra chi teme per le sorti del povero animale e chi invece si preoccupa di trovarsi faccia a faccia con lui. Allarme rientrato, così sembra: il lupo paparazzato a Corteno Golgi altro non sarebbe che un cane lupo cecoslovacco, e quindi domestico.

Il proprietario del cane abiterebbe infatti a poche centinaia di metri di distanza: non è dato sapere al momento se l'animale sia scappato e poi ripreso, oppure se fosse in giro in compagnia del suo padrone, rimasto fuori dallo scatto perché in quel momento non troppo vicino al suo cane.