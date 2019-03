Fiori d'arancio per Luisa Corna: il prossimo anno sposerà il suo amato carabiniere

Una notizia davvero golosa per gli appassionati di gossip nostrano: la showgirl e cantante bresciana Luisa Corna, classe 1965, si sposerà nel 2020 a Palazzolo sull'Oglio con il capitano dei Carabinieri (ora in forze a Brindisi, dove i due convivono) Stefano Giovino, di 15 anni più giovane. I due si sono conosciuti proprio a Palazzolo, il paese natale di Corna, quando Giovino era comandante della stazione di Chiari, durante un evento organizzato dalla Croce Rossa.

I due stanno insieme ormai da quattro anni: l'annuncio delle nozze è arrivato in diretta televisiva, domenica scorsa, quando la “nostra” Luisa era intervistata da Mara Venier, a Domenica In. Una lunga intervista che ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, musicale e non solo, dagli esordi come modella alle esperienze in tv, passando per l'esibizione a Sanremo (nel 2002) con Fausto Leali.

Il matrimonio

L'organizzazione delle nozze, come ha svelato proprio Corna, sarà affidata a suor Rosalina, la fondatrice della Comunità Shalom di Palazzolo con cui la showgirl bresciana ha un legame speciale (anche familiare: la sorella Sara insegna canto proprio ai ragazzi della comunità). Luisa Corna e Stefano Giovino dovrebbero sposarsi proprio a Shalom, e poi magari festeggiare ad Albarè di Costermano, sul Garda veronese, dove la Comunità possiede una villa.

“Tiene molto a noi, e sarebbe tanto felice di vederci sposati”, ha confessato Corna a Venier: “Insieme a me – ha poi aggiunto – si sta occupando dei preparativi”. Come detto, Corna e Giovino oggi convivono a Brindisi, dove il militare è stato promosso capitano. “Quando ci siamo conosciuti è stato un vero colpo di fulmine”. E se son rose, fioriranno.