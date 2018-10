Per la Polizia un nuovo Speed Scout: il 50% degli automobilisti non rispetta i limiti

La fase sperimentale (e quindi senza multe) sembra ormai conclusa: ultimi ritocchi tecnici e poi dalla prossima primavera via libera alla nuova strumentazione “Scout Speed”, ossia un rilevatore di velocità da installare sulle auto di servizio della Polizia Locale, e che serve appunto a “misurare” la velocità dei veicoli in transito.

Succede a Lonato, dove da qualche tempo non è più in funzione l'autovelox fisso alla galleria San Zeno, paese comunque dove – anche a causa della sua estensione e delle numerose strade trafficate – il capitolo dedicato a multe e sanzioni ha un peso molto significativo nel bilancio comunale.

Massima attenzione agli automobilisti indisciplinati: per l'utilizzo dello Scout Speed la normativa vigente non prevede l'obbligo di segnalazione preventiva. “Ma provvederemo comunque a posizionare gli appositi cartelli – ha spiegato l'assessore alla sicurezza Roberto Vanaria – indicando il rilevamento della velocità nelle zone in cui verrà adoperato”.

Dicevamo della prima sessione di prova, una sorta di beta-test: il nuovo Speed Scout ha rilevato che circa il 50% dei veicoli in transito sul territorio di lonatese non rispetta i limiti di velocità. E non solo: a seguito di ulteriori accertamenti è stato verificato, in numerosi casi, la mancanza di coperatura assicurativa, la revisione scaduta, il bollo non pagato.