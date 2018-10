Il comune che 'strizza' gli automobilisti: ogni giorno multe per 3.400 euro

Rispetto al preventivo dello scorso anno si sono quasi dimezzate, anche a causa della chiusura forzata dell'autovelox fisso posizionato alla galleria San Zeno: ma rimane comunque una cifra importante, che doppia alla grande Desenzano e fa tre volte Montichiari. Sono i soldi delle multe previste da qui alla fine dell'anno, inserite precedentemente nel bilancio di previsione: come scrive Bresciaoggi, per il 2018 la cifra prevista è di 1,25 milioni di euro.

Più del doppio di Desenzano, dicevamo, ormai da anni a quota mezzo milione di euro, e più del triplo di Montichiari, fermo a 415mila. E' un calcolo puramente matematico, ma comunque significativo: a Lonato si prevedono circa 75 euro e mezzo di multe per abitante, quando a Desenzano sono poco più di 17 e a Montichiari poco più di 16.

Certo non va dimenticato che l'estensione del territorio lonatese non ha rivali sul Garda e dintorni, e sono tantissime anche le strade trafficate, dalla Tangenziale Sud a via Marconi, verso il Leone. Ma se sul tema il sindaco Roberto Tardani smorza i toni, annuncia l'arrivo di nuovi rilevatori: “Abbiamo intenzione di posizionare un visualizzatore di velocità sulle auto di servizio”, ha detto ancora a Bresciaoggi.