Lonato: Santa Lucia porta due nuove carrozzine alla casa di riposo

È ancora Santa Lucia alla Fondazione Madonna del Corlo di Lonato. Sono state consegnate alla Fondazione, presso la Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), due nuove carrozzine donate dal Centro sociale Aurora, rappresentato dal suo presidente Enzo Richelli.

«Un importante gesto di generosità e vicinanza», ha sottolineato Adriano Robazzi, presidente della Fondazione Madonna Del Corlo che gestisce la Rsa. Il ringraziamento del presidente Robazzi, affiancato anche dal vicesindaco e assessore alla Cultura Nicola Bianchi, si è esteso a tutti i volontari del centro sociale lonatese per la donazione delle due sedie a rotelle, ma anche per tutte le attività e l’impegno dedicato nei confronti dei pensionati, e non solo, attraverso l’organizzazione di momenti conviviali, serate danzanti, gite sociali e anche ospitando il Caffè Alzheimer. Quest’ultimo, in particolare, è organizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale La Rondine, l’Assessorato comunale ai Servizi sociali e la Fondazione Madonna del Corlo, e diventato un importante punto di riferimento per le persone affette da tale patologia e per i loro familiari.

«In qualità di tesserato dell’associazione Aurora – ha detto il vicesindaco Nicola Bianchi – voglio ricordare che è un centro sociale non solo per la terza età, ma aperto a tutti, un luogo dove l’accoglienza e il sorriso dei volontari ci fanno sempre sentire a casa. Invitiamo quindi tutti a conoscere e ad avvicinarsi alle iniziative del centro sociale perché ne vale la pena».

Con l’occasione, la Fondazione Madonna del Corlo ha anche ricordato una nuova attività proposta per questo autunno/inverno, che culminerà nella 61ª Fiera di Lonato dal 18 al 20 gennaio 2019. È stato organizzato il primo concorso fotografico “La Mia Lonato”: tutti possono partecipare, gratuitamente e senza limiti di età, con una fotografia che ritragga uno scorcio, una veduta, un punto di vista di Lonato del Garda.

Le immagini andranno consegnate entro il 31 dicembre via mail (info@madonnadelcorlo.it) o a mano presso il servizio animazione della Fondazione Madonna del Corlo in corso Garibaldi 3, a Lonato. Le migliori immagini saranno esposte nel salone polifunzionale della Rsa, in una mostra allestita da sabato 19 a domenica 20 gennaio, visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 19 a ingresso libero.