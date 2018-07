Ciclopedonale dei sogni, l'attesa è (quasi) finita: questo weekend l'inaugurazione

Un sogno che si realizza: la pista ciclabile sospesa nel blu del lago di Garda è pronta per essere calcata, a piedi o in bici. I più fortunati potranno percorrere i 2 chilometri del percorso, che collega Limone a Riva del Garda, già sabato 14 luglio, data della grande inaugurazione.

Un evento riservato ai residenti di Limone e a un gruppo di 'privilegiati' (circa 300 persone) che hanno ricevuto l'invito per l'anteprima. Per tutti gli altri l'attesa non è affatto lunga: da domenica mattina l'opera pubblica più attesa della stagione sarà aperta al pubblico.

Un percorso breve, ma mozzafiato che ha già regalato emozioni uniche a chi abita in zona: le prove generali dell'impianto di illuminazione - un lungo serpentone di luci bianche sospese nel vuoto che hanno illuminato la notte gardesana- hanno fatto vivere momenti davvero magici.