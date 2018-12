Perde la madre e scrive al Papa, dal Vaticano una risposta commovente

Una lettera forse scritta di getto, dettata dal dolore lasciato da una perdita difficile da superare, quella della propria madre. In un momento di grande sconforto, ha dato sfogo allo sgomento mettendolo nero su bianco in una missiva indirizzata direttamente a Papa Francesco, per chiedere aiuto e conforto. Autore della parole indirizzate al pontefice, Alessandro Nulli, bresciano di mezz'età. La vicenda è raccontata dal Giornale di Brescia.

Forse nemmeno lui si aspettava che quelle poche righe non solo venissero lette, ma che le sue richieste venissero accolte. Lo scorso venerdì, con grande stupore ed emozione, ha aperto la lettera scritta dal Vaticano. Una risposta breve ma intensa, colma di comprensione e di cordoglio. Non solo. Da parte di Papa Francesco anche una promessa: quella di un particolare ricordo in suffragio alla cara mamma defunta.