Piscine sul tetto, ristorante panoramico: sul Garda arriva un nuovo maxi-resort

Immerso nel verde e circondato dagli ulivi, a due passi dall'azzurro del Lago di Garda. È il biglietto da visita del nuovo maxi-resort che aprirà i battenti in primavera a Lazise. Una location d'eccellenza per vacanze di lusso, si presenta così il Quellenhof Luxury Resorts. Il nuovo hotel a cinque stelle sorge su area di 12 mila quadrati prima occupata da serre dismesse.

Il progetto porta la firma degli architetti Marx & Ladurner e prevede la realizzazione di una struttura in pietra con ampie vetrate per godere del paesaggio circostante: il boschetto di ulivi e il blu del lago. C'è pure una sky pool- una piscina costruita sul tetto dell'edificio principale - e non manca il ristorante panoramico.

A dirigere la struttura è la famiglia Dorfer, già proprietaria di un rinomato e conosciuto 5 stelle in Val Passiria: "Era un mio sogno inaugurare una struttura a Lazise, luogo che da anni frequentiamo durante le nostre vacanze - spiega Heinrich Dorfer, proprietario e direttore del Quellenhof Resort -. Ho avuto l’occasione di comprare un terreno affacciato sul Lago di Garda e non me la sono lasciata sfuggire: da subito siamo partiti con i lavori di progettazione e siamo pronti per aprire il nuovo Quellenhof in primavera".

Una lunga storia quella del marchio Quellenhof Luxury Resorts, che comincia nel 1923 con l’acquisizione da parte dei nonni dell’attuale direttore Heinrich Dorfer dell’antica locanda Quellenhof, importante punto d’incontro lungo l’unica strada che percorreva la Val Passiria. Grazie alle capacità, prima della madreLuise e poi dello stesso Heinrich, il gruppo si è progressivamente ampliato specializzandosi in 'sport e wellness' e diventando il più grande hotel di attività sportiva delle Alpi.