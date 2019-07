Un tesoro da 10.000 fotografie per raccontare il lago di Garda

Un tesoro da oltre 10mila fotografie, scatti raccolti in meno di dieci anni e ad opera di migliaia di fotografi (professionisti e non), per raccontare tutto il lago di Garda: è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro, coordinato dal Comune di Sirmione, inaugurato un decennio fa con la prima Sirmione Photo Challenge, ora Lake Garda Photo Challenge, e celebrato proprio in questi giorni con la nuova mostra “Guardami. Look@Me”, allestita a Palazzo Callas e visitabile (ingresso libero) fino al 29 settembre prossimo.

“Guardami”: la mostra a Palazzo Callas

La mostra di Palazzo Callas raccoglie il meglio degli oltre 1300 scatti raccolti in occasione dei due contest dello scorso anno, il Lake Garda Photo Challenge e la Sirmione Photo Marathon: sono state selezionate 136 fotografie, la testimonianza della bellezza del Benaco, a queste si aggiungeranno altre quattro immagini, spazi assegnati ai vincitori dell’inedita Sirmione 10% Photo Marathon, la sfida a colpi di click in cui partecipanti avranno solo un’ora di tempo per trovare lo scatto perfetto.

Grande novità della mostra “Guardami. Look@Me” è sicuramente la presenza dei ritratti dei fotografi, che vanno a comporre un insolito gioco di sguardi tra gli scatti appesi al muro e gli occhi dei fotografi, dall’altra parte della parete. Anche lo scorso anno, fotografi da tutto il mondo: dall’Australia all’Argentina, dalla Scozia alla Russia. Appassionati di fotografia, professionisti, fotocamere digitali e smartphone, e pure tanti bambini e ragazzi. A fianco delle immagini a muro sono state posizionate anche due lavagne “My Space”, dove chiunque potrà lasciare una firma, un disegno, un ricordo. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, il venerdì e il sabato fino alle 22.

Lake Garda Photo Challenge

La più grande sfida del Garda è a suon di clic: così recita il claim della decima edizione del Lake Garda Photo Challenge, l’esperimento (riuscito) con cui in dieci anni è stato possibile raccogliere più di 10mila fotografie, di Sirmione e del lago. Alcune di queste hanno già fatto il giro del mondo, altre lo stanno per fare: ci sono otto fotografie delle Grotte di Catullo, ad esempio, che presto voleranno a Tokyo per la prima nazionale del film “Chiamami con il tuo nome”, girato da Luca Guadagnino e ambientato (anche a Sirmione).

La Photo Challenge è già in corso, e si concluderà il 31 ottobre prossimo: primo premio da 1500 euro. Il concorso fotografico è aperto a tutti, e come detto organizzato dal Comune di Sirmione: ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di tre fotografie, in bianco e nero o a colori, in formato digitale. Per iscriversi basta un clic, a questo link.

Sirmione Photo Marathon

Appuntamento suggestivo, non solo per la location (appunto, Sirmione) ma per le modalità in cui si svolge: per realizzare i loro scatti i partecipanti (fino a un massimo di 150 iscritti) avranno a disposizione otto ore di tempo, dalle 10 alle 18 del 13 ottobre prossimo, e potranno interpretare quattro temi diversi assegnati dalla giuria, inviando una sola foto per ciascun tema. Le iscrizioni (solo online) chiuderanno il 6 ottobre: a questo link tutte le informazioni.