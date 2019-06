Limone sul Garda illumina l'estate: il calendario dei fuochi d'artificio

Limone sul Garda saluta l'arrivo dell'estate con il grande classico dei fuochi d'artificio. L'appuntamento è per domenica 9 giugno alle 22, quando un grandioso spettacolo pirotecnico illuminerà le acque del lago.



Ma gli appuntamenti riservati all'intrattenimento di turisti e visitatori non finiscono qui, anzi. Quello di domenica è infatti il primo di quattro appuntamenti con i fuochi d'artificio: gli altri saranno domenica 7 luglio, mercoledì 14 agosto per la "Yellow Night" e domenica 1° settembre.



Per tutta l'estate, inoltre, nel centro lacustre si susseguiranno sagre ed eventi, finanziati con il milione di euro raccolto con la tassa di soggiorno: su visitlimonesulgarda.com il calendario completo.