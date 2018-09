"Zaytsev sposami": la proposta in diretta al capitano azzurro, lui le risponde

Che le tifose raggiungano i palazzetti e i campi sportivi munite di cartelli con proposte, a volte pure indecenti, per i propri idoli non è certo una novità. Non sempre, anzi quasi mai, capita però di ottenere una risposta pubblica, che diventa pure virale sui social.

È successo a una ragazza bresciana, pallavolista (per ora) solo per passione. La fortunata, e parecchio invidiata, giovane si chiama Michela Coccaglio: classe '98, abita a Trenzano e gioca nella locale squadra di pallavolo. Sei giorni fa ha raggiunto il Mediolanum Forum di Milano per assistere a un match dei mondiali di pallavolo, con le idee ben chiare sul dà farsi e un cartello per far arrivare al suo idolo Ivan Zaytsev, il capitano degli Azzurri, la sua personalissima richiesta.

"ZAYTSEV SPOSAMI": GUARDA IL VIDEO

La 20enne ha atteso di essere inquadrata dalle telecamere, poi ha esibito il cartellone: "Zaytsev sposami" scritto sopra il Tricolore. Il campione di pallavolo, impegnato nelle fasi di riscaldamento prima della partita contro la Finlandia, ha alzato lo sguardo e ha visto sui maxi schermi la richiesta. La reazione? Un sorriso, poi un pollice alzato, come a dire "Sei la numero uno".

Un momento indimenticabile per la giovane, diventata rossa in viso per la grande emozione. Poi la più gradita delle sorprese: il giorno successivo, il noto pallavolista ha pubblicato i momenti salienti dell'insolita proposta in diretta Tv su Instagram.



Il campione classe '88, già sposato e padre di due figli, deve aver preso sul serio la proposta, tanto che non ha mancato di rispondere alla giovane trenzanese: "Metto questo video così quando sarai più grande e ti sposerai, tuo marito saprà che lo avevi chiesto prima a me!! Ma, se mi perdonerai, invitami al matrimonio", così ha commentato il video della richiesta, pubblicato sul suo profilo officiale.

Il filmato è diventato virale in pochi minuti, ottenendo quasi 661mila visualizzazioni, 1500 commenti e 10mila condivisioni. Non avrà ottenuto la mano del capitano dell'Italvolley, ma con un semplice gesto, Michela si è guadagnata una bella fetta di notorietà.