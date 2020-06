Lago d'Iseo: il relax di Max Pezzali nell'hotel con vista mozzafiato

“Non potevamo ricevere regalo migliore. Ci hai evocato ricordi stupendi. I viaggi in macchina con i Cd di Max e le canzoni cantante (male) a squarciagola! Una persona speciale, di cuore e con un'umanità grande, ci ha davvero fatto piacere averti come ospite del nostro hotel e del ristorante!”.

Questo il post Facebook, colmo di gioia, dell'Hotel Miranda di Riva di Solto, dopo che il cantante Max Pezzali ha scelto il Lago d'Iseo per qualche giorno di puro relax.



“Vista mozzafiato, cucina top e trattamento di famiglia. Uno dei luoghi più belli in cui sia mai stato: bravi!”, ha scritto in un biglietto dedicato ai proprietari il celebre artista, che si è poi concesso per qualche foto di gruppo con il personale, firmando anche la copertina dello storico album "Hanno ucciso l'uomo ragno".