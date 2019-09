Welcome back, Irina: la supermodella avvistata di nuovo sul lago di Garda

Welcome back, Irina: dopo una lunga assenza la super top-model russa Irina Shayk, tra le più note e pagate al mondo, è tornata sul lago di Garda per godersi qualche giorno di vacanza. Instagram non mente: sono due gli scatti che la ritraggono durante il meritato relax. Nel primo è in bikini, ma si vede poco (si scorge il lato b, tra gli alberi e la spiaggia). Nel secondo invece è chiarissima la sua localizzazione: sui tavolini esterni del Grand Hotel Villa Feltrinelli di Gargnano.

Uno scatto che ha scatenato i fan: in pochi giorni ha raccolto più di 467mila like. Classe 1986, Irina Shayk è considerata una “supermodella”, testimonial di abiti e accessori tra i più conosciuti (e costosi) del pianeta. Nota alle cronache anche per le sue roboanti storie d'amore.

E' stata prima con Cristiano Ronaldo, dal 2010 al 2015, e poi con l'attore Bradley Cooper, con cui ha avuto una figlia: i due si sono lasciati solo poche settimane fa. La top-model Irina era stata avvistata sul Garda, la prima volta, ormai più di quattro anni fa.

Un gradito ritorno sul Garda

Una prima fotografia sui social, a cui poi ne era seguita subito un'altra. Fan impazziti, fino al ritorno della ragazza – che all'anagrafe si chiama Irina Valer'evna Šajchlislamova – un anno più tardi, insieme al compagno di allora Bradley Cooper. Non è la prima star che sceglie il Garda per le vacanze, non sarà l'ultima.

Solo la scorsa settimana, giusto per citare l'ultima, era stata avvistata tra Salò e Polpenazze anche Sasha Grey, l'ex reginetta del porno – conosciuta in tutto il mondo – che negli anni si è riscoperta anche attrice, scrittrice, attivista. Si dice abbia un fidanzato di Salò.