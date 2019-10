Se son rose, fioriranno: da "Uomini e Donne" la storia d'amore tra Ida e Riccardo

Se son rose, fioriranno. E i fiori d'arancio? Chissà. Per gli amanti del gossip, comunque, una bella notizia. La bresciana Ida Platano - parrucchiera di Bagnolo Mella e già in televisione con Temptation Island - ha pubblicato un post (abbastanza inequivocabile) su Instagram: baci e abbracci con Riccardo Guarnieri, accompagnati da un romantico messaggio in cui Ida scrive che “nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”.

Il riferimento è alla lunga love story (con tanti tira e molla, corsi e ricorsi e chi più ne ha, più ne metta) che per mesi ha appassionato il folto pubblico di “Uomini e Donne”, il reality show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Tra Ida e Riccardo, lei 37 anni e lui 40, sembrava fosse finita per davvero: e invece una lettera ha riacceso la passione, e le voci che si rincorrevano hanno trovato conferma, appunto, con l'ultimo post di Instagram pubblicato da Platano.

Se son rose fioriranno, dicevamo: intanto la loro presenza televisiva può dirsi conclusa, mentre la loro storia d'amore è appena cominciata. Di nuovo, e va bene: lontani dalle telecamere, vicini nella vita.