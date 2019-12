Concerti in Paradiso: musica e spettacoli in un igloo da 300 posti a 2.600 metri

Concerti, spettacoli, marionette, ma anche cene gourmet e discoteca: tra poco più di un mese torna, dopo una fortunata prima edizione, la manifestazione che porterà artisti e spettatori a 2.600 metri d'altezza, direttamente sul ghiacciaio del Presena. È stata presentata alla Triennale di Milano "Ice Music-Concerti in Paradiso", la serie di eventi che dal 4 gennaio a fine marzo trasformerà il ghiacciaio in una location artistica a tutti gli effetti.

Il grosso del cartellone è occupato dalla musica: quattro i concerti settimanali, due al giovedì e due al sabato. Gli appuntamenti del giovedì saranno animati dalla "ParadICE Orchestra", una formazione di sette artisti che proporrà al pubblico i classici della canzone d'autore. I concerti del sabato saranno invece dedicati all'"Ice Pop Music" con la presenza di artisti di richiamo, come ad esempio Elio (senza le Storie tese), Bandabardò e il chitarrista Lorenzo Frizzera.

Non solo musica: le novità di quest'anno sono rappresentate dal teatro, con l'Ice Theatre dove andrà in scena, la domenica, una favola ambientata nei ghiacci (realizzata in collaborazione con il Muse di Trento) che ha l'obiettivo di illustrare le conseguenze dei cambiamenti climatici, e alla gastronomia, con quattro cene gourmet realizzate in collaborazione di alcuni degli chef più quotati della Val di Sole e della Valle Camonica.

L'igloo. La struttura che ospita gli spettacoli potrà contenere fino a 300 persone, ed è realizzata interamente col ghiaccio. La temperatura all'interno oscillerà tra gli 8 e i 13 gradi sotto zero, in modo che le pareti e gli strumenti musicali - realizzati in ghiaccio dall'artista statunitense Tim Linhart (l’orchestra sarà composta da 16 strumenti: violini, viole, violoncelli, chitarre, un enorme xilofono e percussioni) - si mantengano integri. L'igloo sarà raggiungibile con la cabinovia Paradiso direttamente dal Passo Tonale. Chi vorrà provare a dormire - letteralmente - nel ghiaccio potrà farlo in uno dei tre igloo appositamente realizzati nei pressi del teatro.

Il Festival è organizzato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, Provincia di Trento, Apt della Val di Sole, Trentino Marketing e Mercedes-Benz Italia.

