Brescia: "Holi Fun" al Parco Castelli

Un'esplosione di colori a ritmo di musica. Una giornata di gioia, divertimento e condivisione dedicata a tutta la città. E’ questo lo spirito che anima “Holi Fun”, grande festa a base di musica, dj set, balli, animazione che per il quarto anno consecutivo torna a Brescia con l’obiettivo di unire generi e generazioni, giovani e meno giovani, nello stesso arcobaleno di polveri colorate dentro al quale saltare, ballare e stare insieme.

L'arena del parco - nelle passate edizioni gremita da migliaia di persone sparse sia su spalti e platea, che tutto intorno – sarà il cuore pulsante di un evento che sta spopolando in tutto il mondo, organizzato nella sua declinazione bresciana da Sinapsi, Circus Beatclub, FUN Viaggi & Eventi e College "Young is Fun”.

Le mani si alzeranno al cielo dalle 14 e la festa proseguirà fino alle 22, tra canti, balli e lanci di polvere colorata. Non mancheranno bar e stand gastronomici (aperti già dalle 13). Ingresso libero.

Per partecipare all'evento da protagonisti è possibile acquistare un apposito "Kit Holi Fun” contenente tre sacchetti di polvere colorata, un bracciale per sconti e convenzioni al bar dell'evento e un piccolo zainetto “Holi”. Kit in prevendita: 10 euro / Kit acquistati il giorno dell'evento: 12 euro