Gussago: Spettacoli Teatrali e Fontane Danzanti, le deviazioni dei bus

Per consentire lo svolgimento dell’evento “Spettacoli teatrali e Fontane Danzanti 2019”, che si terrà in Piazza Vittorio Veneto a Gussago, le corse della linea 13 in direzione Poliambulanza seguiranno un percorso deviato nelle seguenti giornate: giovedì 1° agosto, venerdì 2 agosto, giovedì 8 agosto, venerdì 9 agosto, lunedì 12 agosto, martedì 13 agosto e mercoledì 14 agosto.

Tutte le corse della linea 13 in direzione Poliambulanza, dal capolinea di via Bazzani proseguiranno nel piazzale del mercato, via Peracchia e via Richiedei dove verrà ripreso il consueto percorso. Tutte le corse della linea 13 in direzione Gussago seguiranno il consueto percorso.