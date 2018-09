Le migliori osterie d'Italia? Cinque si trovano in provincia di Brescia

Cinque osterie eccellenti nel Bresciano, ma ancora nessuna in città. Slow Food premia ancora la nostra provincia, aggiungendo un locale nella guida "Osteria d'Italia 2018" che premia "la diversità, l’originalità, la capacità di interpretare la cucina secondo la propria personalità".

La guida segnala ben 1617 locali (con 133 new entry), tra le quali si evidenziano 213 osterie da visitare per la notevole selezione di formaggi, 361 con la carta dei vini particolarmente attenta al territorio, 484 con un orto di proprietà, 370 che propongono un menu vegetariano, 321 con possibilità di alloggio.

Il meglio, poi, è indicato col simbolo di Slow Food, la chiocciola, appunto: sono 279 chiocciole, cioè i locali che meglio incarnano il modello di osteria, tra questi 21 sono lombardi e ben 5 sono bresciani.

La grande novità è l'osteria "Al Resù" di Lozio, entrata ora nella lista delle 'chiocciolate' italiane. A finire ancora sul podio della guida ci sono “La Madia” di Brione, l’“Osteria della Villetta” di Palazzolo sull’Oglio, “Le Frise” di Artogne e “Lamarta” di Treviso Bresciano.

Locali che da quest'anno dovranno rispettare il nuovissimo decalogo dell'osteria contemporanea, la grande novità del 2019 che chiarisce le qualità da possedere per conquistare la 'chiocciola':

"Secondo noi l’osteria è accogliente e conviviale, ha un buon rapporto qualità/prezzo, conosce a fondo la materia prima che usa, lavora prodotti di prossimità, sa proporre il vino, anche se è solo quello della casa, non ha il menù degustazione, non scimmiotta il ristorante importante, è moderna ma non rinnega il passato, non insegue le mode, anzi spesso le anticipa e, last but not least, ha un bravo oste (o anche più di uno)", hanno sottolineato i due curatori, Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni, durante la presentazione della guida, avvenuta al Salone del Gusto di Torino.