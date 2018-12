Un triste primato in provincia: è bresciano il canale più inquinato d'Europa

Di certo è un primato di cui si sarebbe fatto volentieri a meno, ma che volente o nolente rispecchia lo stato di salute di alcune zone della nostra provincia: il fiume più inquinato d'Europa si trova nel Bresciano. Lo scrive Bresciaoggi, citando il recente studio di Greenpeace “Il costo nascosto della carne”, sul tema di agricoltura e allevamenti intensivi. E dalla ricerca emerge che il corso d'acqua che sta peggio, su tutti quelli presi in esame nel continente, è la Roggia Savarona di Quinzano d'Oglio.

E' il primo della lista (nera) su un totale di circa una trentina di fiumi, corsi d'acqua e ruscelli analizzati da Greenpeace in dieci diversi Stati europei. La Roggia Savarona è stata analizzata il 13 giugno scorso, con risultati tristemente sorprendenti: nell'acqua sono stati rilevati addirittura 11 diverse tipologie di principi attivi, di altrettanti diversi farmaci veterinari tra cui 7 antibiotici.

Non solo: sono risultate fuori legge anche le concentrazioni di nitrati e nitriti, sulla base delle norme stabilite dall'Unione Europea. E ancora: nelle acque di Quinzano sono stati rilevati anche 23 diversi pesticidi, di cui 6 attualmente vietati dalla legge, con una concentrazione di oltre 1150 nanogrammi per litro, appunto la più alta di tutta Europa.

I fiumi in Europa

Non che i “cugini” francesi, tedeschi, olandesi o belgi se la passino meglio. Sui circa 30 corsi d'acqua analizzati da Greenpeace, nel 79% dei casi è stata rilevata presenza di farmaci veterinari, e quasi il 70% di antibiotici. E' stata poi riscontrata presenza di oltre un centinaio di pesticidi diversi, di cui una trentina vietati da tempo (ma comunque utilizzati). In oltre la metà dei corsi d'acqua analizzati è stata infine verificata una presenza di nitrati superiore ai 9 milligrammi per litro.