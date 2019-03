Incredibile colpo di fortuna: vince mezzo milione di euro al Gratta e Vinci

Davvero una giornata memorabile, quella di martedì, per un pensionato gardesano: grazie un "Gratta e vinci" si è portato a casa ben mezzo milione di euro. Il tagliando vincente de ‘Il Milionario’ è stato staccato dalla tabaccheria Gian Luigi Residori di Lazise.

Dopo aver grattato, l’uomo non credeva ai suoi occhi, tanto da uscire dall’attività commerciale per chiedere conferma ad una commerciante della zona. Era tutto vero: acquistando un biglietto da 10 euro ne aveva vinti ben 500mila.

Incredulo, non sapeva come e dove incassare il ricco bottino: proprio chiedendo spiegazioni al tabaccaio avrebbe rivelato la sua identità. Fortunato (avrebbe già vinto una piccola somma in passato) ma pure generoso: ha dichiarato di voler destinare ai suoi 4 figli tutti i soldi vinti.