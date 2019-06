Lefay Resort ancora sul tetto d’Europa: è la quinta volta

Una volta tanto la nostra Provincia è in testa alle classifiche continentali. In materia di benessere e relax le strutture del lago di Garda paiono proprio non avere rivali e sbancano la concorrenza. Per la quinto anno consecutivo il Lefay Resort & Spa di Gargnano ha vinto il premio di miglior SPA d’Europa.

Lo ha deciso la giuria degli European Health & SPA Awards che ha assegnato, ancora una volta al resort di lusso di Via Angelo Feltrinelli, quello che è l'Oscar del mondo del benessere e del relax. Una vittoria netta per quella che la giuria ha definito ‘un’opera d’arte olistica’: il Lefay ha superato di ben 5 lunghezze la seconda struttura in gara.

Un prestigioso riconoscimento ed un'ulteriore conferma di quanto il territorio gardesano, e le sue strutture, siano apprezzate e riconosciute come un'eccellenza anche al di là dei confini nazionali. Non solo: per la quarta volta il resort si è aggiudicato anche il titolo di ‘Miglior trattamento Signature’.

Il Lefay Resorts di Gargnano sorge nel cuore della riviera dei limoni e si estende su un parco naturale di 11 ettari, tra dolci colline e terrazze naturali impreziosite da ulivi e boschi. Ha aperto nel luglio del 2008 ed è stato il primo resort 5 stelle: un paradiso del benessere, certo non per tutte le tasche.