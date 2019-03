Impaurita dai botti, cagnolina si perde nei boschi: ritrovata dopo oltre due mesi

Per mesi ha vagato nei boschi, cercando invano la strada di casa. Ancora pochi giorni e non ce l'avrebbe fatta. È l'incredibile storia di Bonnie: la cagnolina ritrovata domenica sulle pendici del Monte Stino, in Valvestino, da quattro escursionisti. Di lei si erano perse le tracce il primo gennaio: spaventata dai botti di Capodanno, si era allontanata dai suoi padroni durante una passeggiata sul monte Comer, a Gargnano.

I suoi padroni, di casa a Riva del Garda, avevano subito lanciato un appello rivolto a chiunque avesse informazioni. Appello ripreso dalla Lav Trentino e diffuso tra le province di Trento e Brescia. Le speranze di trovarla sembravano ormai ridotte a zero, quando è arrivata la bella notizia: un gruppo di escursionisti ha visto e avvicinato la cagnolina durante una passeggiata sul monte Stino, a nord Ovest dal punto in cui si era persa. Grazie alla medaglietta, che Bonnie aveva ancora appesa al collare, sono immediatamente stati avvisati i suoi padroni.

È molto magra e provata, ma ora e è casa e si riprenderà. Trovata e salvata appena in tempo: secondo il veterinario non avrebbe potuto sopravvivere ancora a lungo in quelle condizioni.