Un branco di cinghiali scorrazza per strada: in paese scatta di nuovo l'allarme

Cinghiali a spasso per le strade del paese. Succede a Gardone Riviera, dove si susseguono gli avvistamenti e pure gli incidenti causati dagli ungulati. Dall'autunno ad oggi numerosi esemplari sono stati 'pizzicati' mentre scorrazzavano nel centro abitato.

L'ultimo avvistamento risale a venerdì sera: un'automobilista si è imbattuta in un branco di 3 cinghiali che stavano camminando lungo le curve che portano al Vittoriale. Nessun incidente e nessuna conseguenza per la donna al volante che è riuscita a filmare gli esemplari. Il video è finito su Facebook, diventando virale.

L’allerta in paese resta alta, soprattutto nelle ore notturne. Un problema non nuovo, tant'è che il sindaco, lo scorso 6 ottobre, aveva firmato un’ordinanza con la quale si annunciava l'avvio di operazioni di contenimento e il posizionamento di gabbie, a cura della Polizia Provinciale, nelle zone del comune e nelle sue frazioni. Un'ordinanza che è ancora in vigore: la speranza è quella di risolvere l' "emergenza" prima dell'arrivo della bella stagione e dei turisti.