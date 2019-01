Tav, svelato il progetto: maxi-tunnel da 7 chilometri per i treni da 250 km orari

Il maxi-tunnel dell'Alta velocità tra Lonato e Desenzano sarà lungo più di 7 chilometri, e largo più di 30 metri: là sotto passeranno i treni super-veloci, anche a 250 chilometri all'ora. Lo scrive Bresciaoggi, nel riferire degli ultimi aggiornamenti sul progetto definitivo, modificato sulla base delle 309 prescrizioni presentate, e in attesa di quello esecutivo, ultimo atto (forse) prima del via libera ai cantieri.

Tutta la nuova ferrovia Tav Brescia-Verona misura poco più 70 chilometri: il primo lotto dei lavori, che costerà circa 1,6 miliardi di euro, dovrebbe interessare una tratta più breve, da Mazzano a Peschiera. Ma insisterà su tanti Comuni e territori: per capirci, solo in provincia di Brescia potrebbero essere più di 500 gli espropri programmati per realizzare l'opera.

I dettagli del maxi-tunnel

La maxi-galleria del Garda partirà appunto da Lonato per poi proseguire per oltre 7 chilometri. Sarà sia galleria “naturale”, e quindi scavata nel sottosuolo con le “talpe”, le stesse utilizzate per le metropolitane, che galleria “artificiale”, e quindi a sbalzo, in superficie. L'intero tunnel ferroviario misurerà 7.371 metri: in gergo sarà a “doppia canna” e con un intereasse medio di almeno 30 metri.

A questo si aggiungono più di due chilometri e mezzo di gallerie artificiali: di questi 1.250 metri saranno a Lonato, in zona industriale (non lontano dagli stabilimenti della Feralpi e dall'autostrada A4), e 1.350 a Desenzano, a sud-est del paese nelle località di Machetto e San Lorenzino. Tunnel e gallerie, ce ne saranno altri: un'altra a San Martino della Battaglia, un'altra ancora a Peschiera.