Una nuova tazzina di caffè nei bar bresciani: l'ha disegnata la giovane Gaia

La creatività della studentessa del Tartaglia‐Olivieri, già esposta la scorsa primavera nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, è diventata una collezione di tazzine, in edizione limitata, che si può utilizzare ed acquistare in numerosi bar bresciani.

Lo scorso 19 aprile, davanti al sindaco di Brescia Emilio Del Bono e al comitato di giuria presieduto dal direttore di AAB Massimo Tedeschi, Gaia Terranova aveva ricevuto il giusto riconoscimento al suo talento artistico. La sua opera, titolata “Fogli e Foglie”, era stato scelta come vincitrice da una giuria di esperti, tra oltre 500 elaborati provenienti da 16 scuole diverse, e premiata con un’esposizione esclusiva all’interno del Salone Vanvitelliano.

A distanza di pochi mesi, la sua opera è ora in mostra in numerosi bar bresciani. Trismoka, la torrefazione di Paratico, ha infatti trasformato quel progetto in una collezione di tazzine da caffè, in edizione limitata. Un oggetto di design che già “impreziosice” la pausa caffè di numerosi bresciani e che è protagonista anche di una confezione regalo, in vendita nelle caffetterie e nei locali aderenti.

“Da alcuni anni abbiamo deciso di reinventare questo oggetto di design insieme ai creativi di domani, ovvero gli studenti delle scuole superiori artistiche e grafiche di Brescia e Bergamo - commenta Paolo Uberti, patron di Trismoka -. Per loro è un concorso di idee che libera la creatività. Per noi, un omaggio a tutti gli innamorati dell’arte. E del caffè”.