Funivia per la Maddalena: c'è la raccolta firme per ripristinarla

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non solo nostalgia dei tempi passati, piuttosto il desiderio del rilancio della "nostra" Maddalena grazie a un'opera ecologica, a basso impatto ambientale. A distanza di 50 anni dall'ultima corsa (datata 1969), un gruppo di cittadini su Facebook ha lanciato l'idea di ripristinare la funivia cittadina per il Monte Maddalena. La suggestione è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola ieri, sabato 7 dicembre.

L'opera fu inaugurata il 14 agosto del 1955: due le cabine, che trasportavano in quota, a 890 metri, al massimo 33 persone ciascuna. La durata di ogni corsa era di sei minuti e mezzo. Nei giorni di maggiore affluenza - durante le domeniche di bella stagione - le corse erano addirittura un centinaio al giorno.

Il gruppo aperto su Facebook (RACCOLTA FIRME per Ripristinare la Funivia Brescia-Monte Maddalena) conta al momento oltre 2.100 adesioni. Tra gli obiettivi quelli di rendere agevole ed "ecologica" la salita in Maddalena, valorizzando così la montagna dal punto di vista naturalistico, escursionistico e sportivo.

Gallery