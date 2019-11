Furti e degrado, la brutta nomea del Freccia Rossa: aiutiamolo a ripartire

Ancora un episodio di cronaca nera nella zona del centro commerciale Freccia Rossa, con una ragazzo rapinato nel parcheggio e poi steso con un pugno mentre inseguiva due malviventi. E' solo uno dei tanti reati degli ultimi anni: furti in negozio, persone derubate, bulli e baby gang, prostituzione minorile. Il menù è davvero completo.

Il Freccia Rossa è in declino ormai da tempo, con un buco di bilancio milionario e con tante serrande abbassate, anche di alcuni marchi prestigiosi. Sarebbe opportuno, prima che diventi l'ennesima struttura fantasma della nostra città, che le forze dell'ordine aumentino i pattugliamenti in zona.

All'interno i vigilanti fanno il loro lavoro, ma non guasterebbe metterne uno anche all'ingresso con le porte scorrevoli nel parcheggio sotterraneo, dove in passato si sono registrati casi di spaccio e alcune ragazzine adolescenti si erano inventate baby squillo, vendendosi in auto per pochi euro.

Andare a fare la spesa in un centro commerciale o in un altro cambia davvero poco, si assomigliano tutti; il Freccia Rossa ha anche la fortuna di avere all'interno una multisala. Iniziamo a levargli questa reputazione di degrado che lo circonda. Per rilanciarlo è già un buon punto di partenza, sempre che interessi a qualcuno.