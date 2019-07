Maxi-villa con piscina e vista castello: la nuova casa di Francesco Renga

Una maxi-villa in ristrutturazione, nella zona panoramica dei Ronchi e con (bella) vista sul castello: sarà questa la nuova casa di Francesco Renga, il noto cantautore bresciano – oggi 51enne – che da qualche settimana segue (a distanza) i lavori di messa a punto di quella che a conti fatta sarà la sua nuova dimora.

Lo scrive il Giornale di Brescia: tra impalcature e operai la struttura prende forma. L'immobile già esistente verrà pesantemente riconvertito, con progetto a cura di Luigi Serboli: le opere edili sono state invece affidate alla Deldossi srl di Pompiano, specialisti anche in ristrutturazioni.

Nella nuova casa non mancherà un ampio giardino, la piscina, ampie vetrate e spazi open space, finiture in pietra e marmo, un solaio in cemento armato. Un ritorno alle origini per Renga: la sua famiglia abita ancora in città, così come i figli Jolanda e Leonardo.

Anche la fidanzata, la nota ristoratrice Diana Poloni, abita a Brescia. E pure la sua ex, Ambra Angiolini: è notizia di poche settimane, infatti, che anche l'ex allenatore della Juventus Massimo Allegri abbia cercato (e trovato) casa in città.