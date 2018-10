I migliori pizzaioli d'Italia si sfidano in tv: c'è anche un bresciano

In televisione per mettere in mostra tutto il suo talento al forno a legna e aggiudicarsi il titolo di miglior pizzaiolo professionista d'Italia. Francesco Giordano, piazzaiolo bresciano classe 1981, è uno dei concorrenti del talent show ' Master Pizza Champion'.

La prima puntata del programma, giunto alla quarta edizione, andrà in onda lunedì sera, alle 20.15, sul canale Italia 83 (913 di Sky) e vedrà 16 concorrenti sfidarsi a colpi di farina e gustosi topping. L'arma segreta di Francesco Giordano è la pizza Sanmarzano, grazie alla quale, nel 2015, si aggiudicò il titolo di miglior pizzaiolo d'Europa.

Una pizza che è ormai un must del ristorante - pizzeria Serenella di Brescia, dove Francesco lavora, preparata con pochi e semplici ingredienti. Questa la ricetta del successo del bresciano: mozzarella fiordilatte, filetto di pomodoro di San Marzano e una spolverata di scaglie di grana prima della cottura. Poi, una volta uscita dal forno, l’aggiunta di ciliegini di mozzarella di bufala, accompagnati da un cucchiaio di olio d’oliva evo e basilico.

"Guardando il papà Giovanni si è innamorato di questo mestiere. Sorridente, ottimista e dalla bella parlantina, non vede l’ora di esprimere il suo pensiero sulla pizza e sogna di far conoscere al mondo il suo prodotto": questa la presentazione di Francesco fornita dagli autori del talent show.