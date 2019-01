Il fiume Chiese è in secca e l'acqua ristagna: torna l'incubo polmonite?

Allarme ambientale? Il Chiese è in secca, forse come mai prima d'ora. Lo scrive Bresciaoggi pubblicando i dati più recenti sul deflusso del fiume, misurato in territorio di Gavardo: qui al 31 dicembre scorrevano poco meno di 13 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua, quando erano ben cinque milioni in più a metà dicembre, e addirittura oltre i 40 milioni nei primi giorni di novembre.

Non piove, e si vede: a fronte dei dati numerici, inconfutabili, l'effetto pratica della secca è sotto gli occhi di tutti. L'acqua è poca, la terra riaffora, in alcuni tratti del lungo percorso si formano isole e istmi. La situazione sarebbe critica, in particolare, nelle zone dove i livelli sono più bassi, e l'acqua addirittura stagnante.

Nel dettaglio: a Mezzane di Calvisano, dove c'è la centralina idroelettrica, poi a Carpenedolo, ancora al ponte di Borgosotto a Montichiari. Il fiume in secca e l'acqua stagnante secondo alcuni potrebbero essere considerate tra le concause dell'epidemia di polmonite batterica della scorsa estate, con più di mille casi e una decina di morti.

Legionella e depuratori

Il batterio della legionella, una pneumophila del II sierogruppo, era stato infatti isolato anche lungo il Chiese, a Carpenedolo, Montichiari e Remedello. Sulle criticità del fiume si erano espressi a suo tempo anche l'Arpa e il Consorzio irriguo. Nelle ultime settimane invece ha preso forma un “fronte dei sindaci” che difende il Chiese, supportato da comitati e associazioni.

Sindaci e ambientalisti contestano l'ipotesi di realizzare un doppio impianto per la depurazione del lago di Garda, che scaricherebbe poi i reflui proprio nel fiume. Un primo depuratore a Muscoline o Gavardo, un secondo a Montichiari: contro questo progetto è stata avviata anche una raccolta di firme. E giovedì mattina se ne parla in Regione.