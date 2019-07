Conto alla rovescia per la festa più "calda" dell’estate: attese più di 100.000 persone

I grandi nomi non mancano, neanche quest’anno: Subsonica, Frank Turner, Tre Allegri Ragazzi Morti, Motta, Bandabardò, Nada, Ziggy Marley, solo per citarne alcuni, e solo quelli del palco principale (nel 2018, ricordiamo, lo scatenato show di Goran Bregovic). Puntuale, puntualissima: ai primi di agosto torna a Brescia la Festa di Radio Onda d’Urto, come sempre in Via Serenissima. La 28ma edizione della festa più nota e partecipata della città (e non solo, con più di 100mila persone attese in tre settimane) andrà in scena dal 7 al 24 agosto.

In tutto si contano ben 18 serate, si legge in una nota, “di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live, dj-set, libri, autoproduzioni dal basso, enogastronomia, confronto e scambio reciproco”. Oltre al palco principale, dove sono attesi i nomi più “caldi” della stagione, non mancheranno ovviamente i concerti e i dj-set della Tenda Blu, del Patchanka, del Fiaska&Chiringuito. E poi una più che attrezzata area bimbi.

La festa

Presentazioni di libri, dibattiti e convegni: un ricco programma di eventi collaterali, consultabile più approfonditamente sul sito web ufficiale della Festa di Radio Onda d’Urto. Musica e cultura, impegno sociale e dibattito: in lista anche la parte più “godereccia” dell’evento, dalle centinaia di bancarelle con prodotti di ogni tipo fino ai numerosi stand gastronomici (da non perdere anche la birreria Pinta Rossa e l’enoteca).

Ricco il menu per viandanti e affamati: lo stand pizzeria, una delle “colonne gastronomiche” della festa del Gatto Nero, la Salamaia (pane e salamina, formaggio fuso, patatine fritte, verdure pastellate e altro), la Tana di Zanzanù con arrosticini e waffles, il ristorante vegetariano, il kebab di Diritti per Tutti, le specialità dallo Sri Lanka, polpette e crocchette al ristorante dei Cobas.

Il programma del palco principale

7 AGOSTO – COLLE DER FOMENTO + MISTAMAN/ROC BEATS aka DJ SHOCCA&FRANK SICILIANO + ASTIO

8 AGOSTO – DEROZER + SHANDON

9 AGOSTO – BANDABARDO’ + SLICK STEVE & THE GANGSTERS

10 AGOSTO – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS + VIITO + GLI ANIMALI NOTTURNI

11 AGOSTO – NADA + MIMOSA + VIA DELL’IRONIA

12 AGOSTO – ZIGGY MARLEY + FOREIGN DUBBERS

13 AGOSTO – teatro: “IL MATTO 3” (M. LOIZZI) + “QUANDO MUOIO IO” (V. BATTAINI)

14 AGOSTO – NAPALM DEATH + BULLDOZER + EXTREMA

15 AGOSTO – TREVES BLUES BAND + SUPERDOWNHOME + MATTEO PIZZOLI’S TRUE GRIT

16 AGOSTO – IMMANUEL CASTO + ROMINA FALCONI + THE ANDRE’

17 AGOSTO – MOTTA + LA RAPPRESENTANTE DI LISTA + LE CAPRE A SONAGLI

18 AGOSTO – MURUBUTU + JOHNNY MARSIGLIA + MENNA ELSAYED

19 AGOSTO – HORACE ANDY AND DUB ASANTE BAND FT. MATIC HORNS + DUB ARCHIVE

20 AGOSTO – FRANK TURNER AND THE SLEEPING SOULS + ANDREA ROCK & THE REBEL POETS + GAB DE LA VEGA AND THE OPEN CAGES

21 AGOSTO – TEDUA + DREFGOLD + CHADIA RODRIGUEZ + HARDI & CHICCO DOMINGO

22 AGOSTO – TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + ERA SERENASE

23 AGOSTO – SUBSONICA

24 AGOSTO – LUCHE’ + LESLIE + SICKNESS

Il programma della Tenda Blu