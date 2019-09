Fabio Volo nella bufera per i commenti su Ariana Grande: la sua replica

Bufera su Fabio Volo dopo alcune dichiarazioni su Ariana Grande. Lunedì mattina il conduttore si è scagliato contro la celebre cantante americana durante la sua trasmissione 'Il Volo del Mattino' in onda su Radio Deejay. Il motivo? Il video della canzone '7 rings', definito dal conduttore troppo provocante (qui il link al video). E le sue parole hanno sollevato le polemiche in rete: "Ci mancava giusto Volo che si arroga il diritto di stabilire lui cosa una donna possa o non possa fare col proprio corpo", scrivono gli utenti di Twitter.

Che cosa ha detto Fabio Volo su Ariana Grande

Volo ha riportato un episodio avvenuto in palestra alcuni giorni fa. "Ero in palestra, sul tapis roulant, e c’erano i televisori con questi canali di video musicali - ha detto - A un certo punto c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora… Sembra abbia 15 anni, vestita di rosa, tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita così dico “chi è ‘sto puttanun? Come si è intro*ata”. Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se tu hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la sessualità attirerai solo gente che ti vuole sdraiare".

E ancora: "Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il culo e fa “l’ho visto, mi piace, lo voglio, ce l’ho/lo prendo”. Tutto il videoclip era un richiamo sessuale. Pensa io padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta imp*ttanando la figlia. Ma non è possibile sia legale, che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mig*otta e muova il c*lo facendo “I want it, I got it…"

Fabio Volo accusato di sessimo dalla rete

Immediate le polemiche sul web, tanto che l'argomento è diventato presto trend topic su Twitter. "Ma questo moralista dell'ultima ora non è quello che si è spogliato nudo durante un'intervista alla Marcuzzi per le Iene? Quindi lui può andare in TV col pisello di fuori e tutto va bene ma la Grande a 4 zampe(vestita) in un video è una zoccola?", scrive qualcuno. "Mi metto a bruciare tutti i libri che ho di Fabio volo dopo quello che ha detto su ariana grande", aggiunge qualcun altro. Ma dagli haters più accaniti non sono mancate anche le minacce di morte.

La replica

Martedì il conduttore bresciano ha replicato alle accuse, dicendo che credeva di aver fatto un bel discorso a favore della dignità della donna, che in televisione è spesso ridotta a puro oggetto sessuale, come in molte trasmissioni televisive, nelle quali il conduttore è in giacca e cravatta mentre la conduttrice o la 'velina' è al suo fianco mezza nuda.