Cara Donna: la poesia di Michael Reid letta da Fabio Volo in radio

Dalle prole grosse e poco garbate rivolte ad Ariana Grande, alla poesia dedicata a tutte le donne. Un omaggio al pubblico femminile della trasmissione 'Il Volo del Mattino' in onda di Radio Deejay e, più in generale, alle sue tante, tantissime followers.

Recitando i versi di 'Dear Woman' di Michael Reid il conduttore, e scrittore, bresciano, cerca di uscire dal ciclone che lo ha travolto dopo le pesanti dichiarazioni fatte sull'outfit sfoggiato dalla celebre cantante americana nel video della canzone '7 ring'.

Parole non sue, certo, ma in grado di commuovere buona parte del genere femminile, pronunciate in radio e poi condivise sul profilo Instagram. Un post che è diventato virale, in pochissimo tempo: non si contano i like (oltre 46mila) e sono migliaia i commenti. E questa volta tra le tante risposte non ci sono minacce di morte, ma tanti, tantissimi, cuoricini.